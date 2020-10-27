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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Keşfedilmeyi bekleyen Koyunlu Kanyonu havadan ve su altından görüntülendi

Keşfedilmeyi bekleyen Koyunlu Kanyonu havadan ve su altından görüntülendi

Drone ile kanyonun bulunduğu ormanlık alandan detaylar

Kanyon Şelale Kamera Ormanlı Irak 

-ESDAG Ekibinin gezisinden detaylar
-Doğaseverlerin kanyondaki yolculuğundan detaylar
-Aksiyon kamerası ile su altından detaylar
-ESDAG Ekip Lideri Gökay Konuk ile röportaj
-Milli Bisiklet Sporcusu Eda Konuk ile röportaj
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) -- Doğaseverler turkuaz suyun tadını çıkardı- ESDAG Ekip Lideri Gökay Konuk;- "Kanyonumuz Pamukkale travertenlerine benzer bir yapıya sahip"- "Çok bilinen bir yer değil, ama oldukça güzel ve keşfedilmeyi bekliyor" ESKİŞEHİR

- Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu’nun (ESDAG) zorlu ve bir o kadar eğlenceli Koyunlu Kanyonu yolculuğu, drone ve aksiyon kamerası ile hem havadan hem de su altından görüntülendi. Sonbaharın gelmesiyle ESDAG üyeleri Bilecik Harmankaya’da bulunan Koyunlu Kanyonu’nun yolunu tuttu. Kilometrelerce yürüyen 20 kişilik ekibin doğa etkinliği havadan ve su altından görüntülendi. Suyunun turkuaz rengiyle kendine hayran bırakan kanyonda 8 tane şelale bulunuyor. 28 derece su sıcaklığında özel ekipmanlar ile şelalelere tırmanan gezi ekibi, kanyonun turizme kazandırılmasını istiyor. "Kanyonumuz Pamukkale travertenlerine benzer bir yapıya sahip" Gezi hakkında bilgiler veren ESDAG Ekip Lideri Gökay Konuk, Kanyonun Pamukkale travertenlerine benzediğini söyledi.

Konuk, "Bilecik Harmankaya sınırlarındaki Koyunlu Köyüne bağlı termal bir kanyonu ziyaret ettik. Yaklaşık 10 kilometrelik bir parkur ve bunun çoğunluğu suda geçiyor. Su akan kayalardan tırmanarak kanyona ulaşıyorsunuz. Güzel bir tabiat güzelliği olan kanyondaki suyun sıcaklığı 28 derece. Sonbahar aylarında suda yürüyerek doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Kanyonumuz Pamukkale travertenlerine benzer bir yapıda ve dibi görünen suda balıkları görüyorsunuz. Doğallığı bozulmamış ender yerlerden bir tanesi. Umarız bundan sonra da doğal güzelliği bozulmaz. İnsanlar buraları görmeyi çok istiyor. Bu etkinliğimizde 20 kişiydik. Mesafe kurallarına uyarak etkinliğimizi tamamladık" diye konuştu.
"Çok bilinen bir yer değil ama oldukça güzel ve keşfedilmeyi bekliyor" ESDAG üyelerinden Milli Bisiklet Sporcusu Eda Konuk da kanyonun keşfedilmeyi beklediğini ifade etti.
Eda Konuk, "İnsanlar pandemi sürecinde evlerinde oldukça sıkılıyorlar. Biz de onları böyle aktivitelerle gezdiriyoruz. Kanyonda insanlar çocuklar gibi eğlendi, stres attı. Kanyonun içinde 8 tane şelale var. Suyun rengi turkuaz oldukça güzel. Şu an turizme kapalı çok bilinen bir yer değil ama oldukça güzel ve keşfedilmeyi bekliyor" şeklinde konuştu.
(ÇAĞ-Y)
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