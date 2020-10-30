Keşan’da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi



- Edirne’nin Keşan İlçesinde 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Keşan'ın Yenimuhacir Beldesi girişinde Malkara - Keşan karayolu arasında saat 18.18 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan istikametine doğru seyreden H.D. yönetimindeki 06 R 7430 plakalı otomobilin hareket halindeyken duraklaması üzerine kendisi ile aynı istimakette seyreden U.K. yönetimindeki 59 EJ 006 yönetimindeki otomobil alt geçit girişinde çarpıştı. Kazanın gerçekleştiği sırada ilk kazaya tanık olan 17 PJ 344 plakalı kamyon sürücüsü A.O. meydana gelen kazaya karışmamak için yavaşladı; ancak kamyonun arkasından gelen H.T. yönetimindeki 34 HJ 0110 plakalı bir başka araç ise duramayarak kamyonun dorsesine arkadan çarptı. Bu sırada ikinci gruptaki kazaya da, yine yavaşlayarak duramayan A.K. idaresindeki 22 AAT 593 plakalı kamyonet de dahil oldu. 5 aracın karıştığı kazada 34 HJ 0110 plakalı araçta bulunan H.T. ve A.T. isimli kişiler yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, trafik polisi ve ambulans yönlendirilirken, kazada yaralanan 2 kişi Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği köprü altı yolu, kazaya karışan araçlar sebebiyle trafiğe kapanırken; trafik ekipleri Keşan ve Malkara yönünden gelen araçları yol başlarında bekleyerek yan yollara sevk etti. Araçların hasar aldığı trafik kazasında araçlar, yapılan incelemelerin ardından çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı, sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.



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