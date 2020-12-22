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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Keşan’da karantinadan kaçan genç, Malkara’da yakalandı

Keşan’da karantinadan kaçan genç, Malkara’da yakalandı

KARANTİNA KAÇAĞININ GÖRÜNTÜSÜ

Polis Karantina Akalan Nadan Trol 

-AMBULANSA BİNDİRİLMESİ
-POLİS GÖRÜNTÜ
-AMBULANSIN GİDİŞİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Edirne’nin Keşan ilçesinde karantina süresini ihlal edip sokağa çıkan temaslı kişi, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yakalandı. Polis ve filyas ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirilen şahıs, Çorlu KYK Öğrenci Yurdu’na sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, temaslı olduğu için Keşan ilçesinde sokağa çıkmaması gereken ve karantina sürecine uymadığı iddia edilen M.D. (32) isimli şahıs, Malkara’ya geldi. Ekipler tarafından yakalanan M.D. polis ve filyasyon ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirildi. M.D. kontrollerinin ardından Çorlu ilçesindeki KYK Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. (HT-
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