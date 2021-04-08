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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Keşan Belediye Meclisi’ne korona virüs engeli

Keşan Belediye Meclisi’ne korona virüs engeli

meclis oturumu

( EDİRNE ) EDİRNE

Misyon Meclis Üyesi Bild Toplantı 


- Keşan Belediyesi'nin bugün yapılması planlanan meclis toplantısı öncesi, bir meclis üyesinin korona virüsü testi pozitif çıktı. Salt çoğunluk sağlanmayan oturum ertelendi. Keşan Belediyesi'nin 8 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan olağan meclis toplantısı öncesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Erhan Engin'in korona virüsü testinin pozitif olduğu öğrenildi. Meclis öncesinde düzenlenen komisyon toplantısına katılan Engin'in temaslısı olan diğer meclis üyelerinin toplantıya katılamamaları sebebiyle mecliste gerekli çoğunluk sağlanamazken oturuma yalnızca 7 meclis üyesi katılabildi. Mecliste konu hakkında açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, meclis üyeleri ve birim amirlerinin Pazar günü PCR testine gireceklerini belirterek, "Belediye kanunu gereğince meclis toplantısı için toplandık, yapılan yoklamada üye salt çoğunluğun sağlanamadığını görüyoruz. Testi pozitif çıkan meclis üyesi ile birlikte, temaslı olan meclis üyeleri evlerinde izolasyon altındalar. Pazartesi günü toplantımızı yapmak üzere karar verdik. Belediyemizde korona virüs sebebiyle ilk defa meclisi tatil ediyoruz" dedi.

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