‘Kertenkele' kısıtlamada polisten kaçamadı

-Araçtan ve çıkan eşyalardan görüntüler

-Düz kontaktan görüntüler



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa’da çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ‘Kertenkele’ lakaplı şüpheli, kısıtlamada çaldığı araç ile polislerden kaçmaya çalışınca nefes kesen kovalamaca yaşandı. 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan ‘Kertenkele’ lakaplı Fatih Ö.(38) tarafından çalınan 16 SD 078 plakalı kamyonetin, Gemlik ilçesinde olduğunu tespit ederek, Gemlik polisine bilgi verdi. Gemlik-Bursa Yolu’nda polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen araç, ekiplerin dur ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı.

Kovalamacayla birlikte, Gemlik ilçesinden Osmangazi ilçesi Beşyol Caddesi’ne gelen şüpheli, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan ve 33 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ‘Kertenkele’ lakaplı Fatih Ö., kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramalarda bıçak, makas, tornavida ve pense bulunurken, aracın düz kontak olduğu görüldü.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



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