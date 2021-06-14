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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kerpiç evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kerpiç evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın çıkan ev

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri
-Yangın terindeki polis ekipleri
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da iki katlı kerpiç evde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Kırbağı Mahallesi 755 Sokak’ta bulunan 2 katlı kerpiç evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, B.D’ye ait olduğu öğrenilen kerpiç evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Alevler evi sarmadan kısa süre içerisinde itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında küçük çaplı hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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