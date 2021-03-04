- Kerkük’te restore edilen Kayseri Çarşısı eski hareketli günlerine kavuşmayı bekliyor

-Vitrinlerden detay

-Hakkı İsmail röp

-Halil Cevher röp

-Latif Kerim röp

-Hasan Nüsret röp

-arşiv-yangından detay



( KERKÜK ) KERKÜK



- Irak’ın Kerkük kentinde 2018 yılında yanan ve Türkiye tarafından restore edilen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı eski kalabalık günlerine kavuşmayı beklerken, esnaf kent dışından gelenlerin siyasilerin desteğiyle dükkanlarını ellerinden almak istemesinden şikayet ediyor. Irak’ın Kerkük kentinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı, 2018’deki büyük yangının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile restore edilerek yeniden ticarete kazandırıldı. Yaklaşık 1.5 yıl boyunca kapalı kalan çarşı, eski hareketli günlerine kavuşmayı bekliyor. Çarşı esnafı azalan müşteri sayısı ve yüksek kira bedelleri nedeniyle zor günler geçirirken, şimdi de siyasi tarafların dükkanları yabancılara vermek istediğini belirtiyor. "Yerlerimizi elimizden almak istediler" Kuyumcular Derneği Başkanı Hakkı İsmail, esnaf olarak sorunlarının bulunduğunu belirterek, "Türkiye geldi yaptı burayı, Allah razı olsun. Bunlar ise ellerimizden dükkanlarımızı almak istiyorlar. Onarıma başlanırken valimiz önünde sözler verildi, bu dükkanları sizler için yapıyoruz, başkası gelmesin buraya diye. Onarım bittikten sonra Bağdat’tan gelenler oldu, yerlerimizi elimizden almak istediler. 35 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim, şimdi görüyorum öz milletimden" diye konuştu.

İsmail, "Benim için yabancı geldi yaptı. Hükümet baba geldi, evimi yıktı, benden fazla para istedi. Hükümetim benden fazla para istedi" diyerek kira bedellerinin arttırılmasından duyduğu sıkıntıyı dile getirdi. 2018’deki büyük yangın sonrası çarşının onarıldığını, ancak müşteri sayısının azaldığını ifade eden İsmail, "Burası yandı. Müşterilerin de ayağı kesildi buradan. Önceden güneyden, Basra’dan gelirlerdi, bu çarşıyı, güzel pazarı görsünler. Şimdi onlar da kalmadı" diye konuştu.

Yangından tamamen kullanılamaz hale gelen çarşının restore edilmesi konusunda Türkiye’ye teşekkür eden İsmail, "Çok güzel oldu. Babamız yapmazdı bunun bizim için. Allah razı olsun" dedi.

"Kerküklü olmayanlar siyasilerin desteğiyle dükkanlarımıza el koymak istedi" Güzellik dükkanı sahibi Halil Cevher de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) çarşının onarımı için harekete geçtiğini ve tamir ettiğini hatırlatarak, "Yeniden bizler için tamir etti. Ancak dükkanlarımızı yeniden geri alınca şoka uğradık. Bir baktık ki siyasi taraflar ve bazı Kerküklü olmayan şahıslar tarafından siyasilerin desteğiyle dükkanlarımıza el konmak istendi" şeklinde konuştu.

Cevher, "Bizlere yabancı olan özellikle güney illerden, Bağdat’tan gelenler yerlerimizi açık artırma oyunlarıyla elimizden almak istedi. Kerküklü olarak Türkmen, Kürt ve Arap olarak karşı durduk, izin vermedik hedeflerine ulaşmalarına. Kerkük’teki etnik grupları birbirine düşürmek istediler" dedi.

"Bu sürede alıcılarımız buraları terk etti" Dükkan sahibi Latif Kerim ise çarşının yeniden yeniden eski görünümüne kavuşmasının yaklaşık 1.5 yıl sürdüğünü, müşterilerin ayağının kesildiğini belirterek, "Bu sürede alıcılarımız buraları terk etti, gelmemeye başladı.

Bu bizleri çok etkiledi. Üstelik seyyar satıcılar tamamen çarşının yollarına oturmuş müşterilerin çarşıya gelmelerini etkiliyorlar" diyerek eski müşterilerini kaybettiklerini ifade etti.

Kerim, "TİKA’dan çok memnunuz en güzel şekilde çarşıyı tamir ettiler, ama ne yazık ki yangının etkisi büyük oldu" dedi.

Hasan Nüsret ise yangından sonra çarşının kapanmasıyla müşterilerin farklı yerlere yöneldiklerini ifade ederek, "Yangından sonra çarşı kalmadı. Dükkan kiraları arttı. Buraya kimse gelmiyor. Çarşı bomboş, seyyar satıcılar da ucuza satınca bize gelen kalmadı" şeklinde konuştu.





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