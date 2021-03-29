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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kerkük'te Peşmerge güçlerine roket saldırısı

- Kerkük'te Peşmerge güçlerine roket saldırısı

- Roket saldırısına ait görüntüler

( KERKÜK ) KERKÜK

Roketli Saldırı Roket Saldırısı Bild Gesi Saldırı 


- Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine yönelik roket saldırısı düzenlendi.
Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısında yer alan Altın Köprü kasabası yakınlarındaki Peşmerge güçlerine, kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendi.
Peşmerge güçlerinin Batı Kerkük ekseninden sorumlu Nuri Hama Ali yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin 5. bölgesine yönelik 3 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ali, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını ifade ederek, henüz roketlerin nereden fırlatıldığının tespit edilmediğini ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Öte yandan, Peşmerge güçleri ise saldırının ardından etrafa rastgele ateş açarken, yaşanan olay Altın Köprü kasabasında büyük paniğe neden oldu. Saldırının ardından kasaba halkı ise dükkanlarını kapatarak evlerine koştu.
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