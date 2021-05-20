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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KERKÜK - DEAŞ operasyonunda 6 terör örgütü mensubu yakalandı

KERKÜK - DEAŞ operasyonunda 6 terör örgütü mensubu yakalandı

- Operasyona katılan Irak askerlerinden detaylar Kerkük 'te DEAŞ operasyonunda 6 terör örgütü mensubu yakalandıKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.
Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük kent merkezi ve kentin güneyinde DEAŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.Kentin güneyindeki kırsal bölgede 3 ve kent merkezinde de 3 DEAŞ mensubunun yakalandığı aktarıldı.Yapılan ilk sorguda DEAŞ mensupları olduklarını kabul eden terör mensuplarının mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Dönemin Başbakanı Haydar el - İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Ayetler Akalan Yazılı Açıklama Terör Örgütü Saldırı 

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