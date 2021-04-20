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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Keresteciler Sitesi'nde korkutan yangın

Keresteciler Sitesi'nde korkutan yangın

yangından görüntü

Uttu Yangına Müdahale Trol 

-ekiplerin yangına müdahale etmesi
-detaylar

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- Çorum’da Keresteciler Sitesi'nde bir hurdalıkta çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi Keresteciler Sitesi'nde Osman Gödek'e ait ardiye olarak kullanılan bir deponun hurdalık bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden site esnafının ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede yangın alanına gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ardiyede bulunan malzemelerin tamamının yandığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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