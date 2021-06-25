Kereste yüklü tır devrildi: 1 yaralı

-KAZA ALANINDAN DETAYLAR

-TIRIN GÖRÜNTÜSÜ

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

-DETAYLAR



( SİNOP -DRONE) SİNOP



- Sinop’ta meydana gelen kazada kereste yüklü kamyon devrildi. Tır ile bariyer arasına sıkışan sürücü ise AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Sinop-Boyabat yolu kavşağında meydana geldi. Boyabat istikametinden Sinop istikametine seyir halinde olan Celal Terzi (35) yönetimindeki 57 DV 994 plakalı kereste yüklü kamyon, kavşaktan dönmekte olduğu sırada kontrolden çıkınca yol kenarlarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Celal Terzi, tır ile bariyerlerin arasına sıkışırken kasada yüklü keresteler yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı Celal Terzi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

