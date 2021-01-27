Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu

Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu

Olay yerinden görüntüler

Jandarma Tarım Karahisar Tarım Arazisi Direksiyon 

-Devrilen kerestelerden görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Kazada bir kişi yaralandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kereste yüklü tır yol kenarındaki refüje devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazada tarım arazisine savrulan keresteler ise olay yerine gelen bir başka kamyona yüklendi. Olay, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Habib Y. idaresindeki 15 SD 096 plakalı kereste yüklü kamyon sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücü Habib Y.’yi ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası devrilen kamyonun kasasından tarım arazisine savrulan keresteler ise olay yerine gelen bir başka kamyona yüklenerek kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (AB-GC)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement