Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kereste palet üretim tesisinde yangın çıktı

Kereste palet üretim tesisinde yangın çıktı

Aksiyon kamerasından detaylar

Polis Kamera Polis Ekipleri Trol 

-Olay yeri detay
-detaylar

( KOCAELİ -ÖZEL)- Tesisteki yangını söndürme anları, itfaiyecinin aksiyon kamerasına yansıdı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kereste palet üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangına müdahale anları ise itfaiyenin aksiyon kamerasına yansıdı. Yangın, Yenişehir Mahallesi’ndeki bir kereste palet üretim tesisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin yazhane kısmında başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına hemen müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Öte yandan itfaiye ekibinin alevlerle mücadelesi aksiyon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı