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Kereste fabrikasında korkutan yangın
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kereste fabrikasında korkutan yangın

cep telefonu görüntüsü

Polis Fabrika Yangın Altın Cep Telefonu 

-yangından detay
-alevlerden detay
-dumandan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Olay ilçe merkezinde yer alan Yenice Orman Ürünleri Sanayi (YORÜS) isimli kereste ve kontrplak fabrikasında meydana geldi. Cemal Dereli’ye ait kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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