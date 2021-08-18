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Kereste fabrikasında korkutan yangın
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kereste fabrikasında korkutan yangın

-Yangın anı

Çatı Katı Fabrika Sparta Yangın Altın 

--Çatıdan alevlerin yükselmesi ve ekiplerin müdahalesi
--İtfaiye ekipleri
--Alevlerin tekrar yükselmesi
--Ekiplerin yoğun mücadelesi
--Olay yeri detaylar
--İtfaiyenin çatıda soğutma çalışması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da bir kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Sanayi Mahallesi 3227 sokak üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrikanın çatı katında alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikanın çatı katındaki yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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