Kereste deposunda korkutan yangın

-mahallelilerin ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etme görüntüsü

-yangın söndürme görüntüsü



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’ın Gercüş ilçesinde kereste deposunda meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olay Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Yolağzı Mahallesinde Nedim Keskin'e ait evin alt katındaki kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin alt katında bulunan kereste deposunda duman çıktığını gören komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallelilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, müdahale sırasında duvarın çökmesiyle itfaiye ekibinden bir kişinin ayağı kırıldı. Yaralanan itfaiye personeli 112 acil servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangında 2 kamyon kereste yanarken evin ikinci katında bulunan depo kullanılmaz hale geldi. İki saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

