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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kereste atölyesinde yangın

Kereste atölyesinde yangın

YANGIN YERİNDE İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Polis Kereste Atölyesi Yangına Müdahale 

-İŞYERİ GÖRÜNTÜ
-YANAN KERESTE GÖRÜNTÜSÜ
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Zamanında fark edilmesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın Mahmudiye Mahallesi Kalender caddesinde Ethem E'ye ait kereste atölyesinin önünde bulunan keresteler alev aldı. Durumu fark edenler itfaiye ve polislere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek işyerine sıçramasını önüne geçti. Zamanında fark edilmesiyle çok sayıda işyerinin yanmasının önüne geçildi. Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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