Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kereste atölyesinde korkutan yangın

Kereste atölyesinde korkutan yangın

Alev alev yanması

Kereste Atölyesi Mobilya 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın mobilya merkezi olan Siteler'de bir kereste atölyesinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi, Siteler Sırma Sokak'ta bulunan bir kereste atölyesinin çatı kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu çatı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement