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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kereste altında kalarak ölen kardeşe son bakış

Kereste altında kalarak ölen kardeşe son bakış

Dibo’nun keresteler yanındaki cesedi

Polis Adli Tıp Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Polisin çalışma yapması
-Ağabeyinin gelmesi
-Cesede bakması
-Gözyaşlarına boğulması
-Cesede dokunması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana’da kerestelerin altında kalarak hayatını kaybeden gencin kardeşi gözyaşlarına boğuldu ADANA

- Adana’da kerestelerin altında kalarak hayatını kaybeden gencin kardeşi onun yüzüne son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılar Sitesinde bir kerestecide Emir Dibo (17) bir hafta önce çalışmaya başladı.
Dibo bugün öğle saatlerinde üst üste duran kerestelerden almak isterken kerestelerin altında kaldı. İş arkadaşları onu çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dibo’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekip önlem alırken, Dibo’nun ağabeyi Mustafa Dibo olay yerine gelip kardeşinin yüzüne bir kez bakıp dokunarak gözyaşlarına boğuldu. Dibo’nun cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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