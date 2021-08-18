Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kerbela şehitleri 'Aşure Merasimi'yle anıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kerbela şehitleri 'Aşure Merasimi'yle anıldı

Kerbela şehitleri 'Aşure Merasimi'yle anıldı

IĞDIR KERBELA MEYDANINDAN DETAY

Şehit Tedbirler İslam İslam Birliği Kan Bağışı 

-EHLİBEYT ALİMLERİ DERNEK BAŞKANI ZEKİ TÜMAY KONUŞMASI
-MEYDANDA TOPLANAN VATANDAŞLARDAN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1382'inci yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi.
Muharrem ayının 10'uncu günü olan bugün, binlerce Ehlibeyt dostu Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya geldi. Iğdır'da bir araya gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesini andı. Sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad eden vatandaşlar Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesine ağladı. Caferi mezhebine mensup vatandaşlar 2 ay boyunca Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişini anmaktadır. Kuranı kerim okunmasından sonra günün anlam ve önemi hakkında konuşan Iğdır Ehlibeyt Alimleri Dernek Başkanı Zeki Tümay, Muharrem ayının önemine değinerek, şunları söyledi: "İslam birliğini, Müslümanların birliğini korumaya yönelik hareketlerimiz olmalıdır. Tartışma ortamında herkes gevşer asıl hedefini kaybeder. Tartışma ortamından sonra o gücünüz, heybetiniz elden gider.” Kan dökmek yerine Kızılay'a kan bağışı yapıldı Hz. Hüseyin için düzenlenen Anma programına katılan vatandaşlar meydanda kurulan Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu. Öte yandan kentin çeşitli noktalarında İmam Hüseyin için ihsan yemeği verildi.
Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneğinin organize ettiği anma programına Iğdır Vali/Belediye Başkan V. Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır MHP Milletvekili Yaşar Karadağ , Iğdır Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı