Kerbela şehitleri 'Aşure Merasimi'yle anıldı

-EHLİBEYT ALİMLERİ DERNEK BAŞKANI ZEKİ TÜMAY KONUŞMASI

-MEYDANDA TOPLANAN VATANDAŞLARDAN DETAY



( IĞDIR ) IĞDIR



- Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1382'inci yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Muharrem ayının 10'uncu günü olan bugün, binlerce Ehlibeyt dostu Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya geldi. Iğdır'da bir araya gelen vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesini andı. Sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad eden vatandaşlar Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesine ağladı. Caferi mezhebine mensup vatandaşlar 2 ay boyunca Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişini anmaktadır. Kuranı kerim okunmasından sonra günün anlam ve önemi hakkında konuşan Iğdır Ehlibeyt Alimleri Dernek Başkanı Zeki Tümay, Muharrem ayının önemine değinerek, şunları söyledi: "İslam birliğini, Müslümanların birliğini korumaya yönelik hareketlerimiz olmalıdır. Tartışma ortamında herkes gevşer asıl hedefini kaybeder. Tartışma ortamından sonra o gücünüz, heybetiniz elden gider.” Kan dökmek yerine Kızılay'a kan bağışı yapıldı Hz. Hüseyin için düzenlenen Anma programına katılan vatandaşlar meydanda kurulan Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu. Öte yandan kentin çeşitli noktalarında İmam Hüseyin için ihsan yemeği verildi.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneğinin organize ettiği anma programına Iğdır Vali/Belediye Başkan V. Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır MHP Milletvekili Yaşar Karadağ , Iğdır Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı.



