KERALA - Hindistan'da ülke çapında grev

- Boş sokaklardan detaylar - İstasyon önünde bekleyen insanlardan detaylar - Kapalı pazar detayları - Kapalı dükkan detayları - Güvenlik önlemi detayları - Johny .M.L'nin röportajı - Dr Sonia George'un röprortjıKERELA (AA) - Hindistan ''da 10 büyük sendikanın ulusal grev çağrısının ardından 24 saat sürecek olan ülke çapında grev başladı. Grev birçok eyalette hayatı olumsuz etkiledi. Hindistan 'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde dükkanlar kapanırken, toplu ulaşım aksadı. Bankacılık ve kamu hizmetlerinde de grev nedeniyle aksamalar yaşandı.10 büyük sendika hükümetin yeni tarım ve çalışma yasalarını protesto amacıyla 24 saatlik grev başlattı.
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