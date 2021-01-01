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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken yakalandı

Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada 89 kişi kumar oynarken yakalandı

Bina önündeki jandarma ekiplerinden görüntü

Gözcüler Para Cezası Jandarma İş Makinesi Gizli Bölme 

-Kapıya vurmaları
-Kepçe ile yıkılan duvardan ekiplerin binaya girişi
-Kumar oynayan şahısların bina içinde görüntüleri
-Jandarma ekiplerinin şahısları kontrol etmesi
-Ele geçen kumar malzemelerin fotoğrafları
-Binanın içindeki gizli bölmelerden görüntü

( MERSİN )- Mersin'in Tarsus ilçende uyarılara rağmen kapısı açılmayan binaya kepçeyle duvarı yıkarak giren jandarma ekipleri, 89 kişiyi yasa dışı olarak kumar oynarken suçüstü yakaladı MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçende uyarılara rağmen kapısı açılmayan binaya kepçeyle duvarı yıkarak giren jandarma ekipleri, 89 kişiyi yasa dışı olarak kumar oynarken suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir binada para karşılığı yasa dışı kumar oynandığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, dışarıdaki gözcülerin haber vermesiyle kapıları kilitleyen şahıslar, ekiplerin tüm uyarılarına rağmen binanın kilitli demir kapıları açmadı. Bina içerisine açılan gizli geçitlerin dışında da önlem alan jandarma ekipleri, içeriye girebilmek için Tarsus Belediyesinden iş makinesi desteği talep etti. Belediyeden temin edilen kepçe marifetiyle duvarı yıkılarak içeriye girilen binada, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı belirlenen 3 şüpheli ile kumar oynadıkları tespit edilen 89 kişi suçüstü yakalandı. Bina da yapılan aramada, kumar oyununda kullanılan 8 bin 835 adet pul, 2 adet projektör ve bir adet ses yayın cihazı ele geçirildi. Kumar oynayan şüphelilere 'Kabahatler Kanunu' gereği 109 bin 25 TL, Covid-19 tedbirlerini ihlalden 321 bin 300 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Kumar oynatan 3 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kumar oynandığı tespit edilen bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldı. (HSK-
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