- Kenya’da temiz su kuyusu sevinci



-Kütahya'nın Simav’ın Beyce köyündeki hayırseverler tarafından Kenya’nın Kakamega kentine bağlı Matunga-Burıya köyünde yaptırılan temiz su kuyusu, dualarla açıldı. Beyce köyündeki hayırseverler tarafından, Kenya’nın Kakamega kentine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Matunga-Burıya köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan 9482 numaralı ‘Simav-Beyce Su Kuyusu’ adıyla temiz su kuyusu yaptırıldı. Alınan bilgiye göre, Kenya’nın Kakamega kentine bağlı 255 kişinin yaşadığı 46 hanelik Matunga-Burıya köyünde, manuel sondaj metodu kullanılarak içme ve hayvancılık amacıyla temiz su kuyusu açıldı. Simav’ın Beyce köyündeki hayırseverlerin katkılarıyla açılan kuyunun başında toplanan köylülerin, temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı bildirildi.

Yardım dernekleri aracılığı ile Simavlı hayırseverler tarafından Afrika’nın kurak bölgelerine toplam 21 su kuyusu açma parası gönderildiği belirtildi.

