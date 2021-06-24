Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü

- Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü

düşen helikopterden detay

(NAİROBİ) NAİROBİ

Helikopter Kaza Helikopter Kazası Askeri Helikopter Helikopter Düştü Helikopter 


- Kenya'nın başkenti Nairobi'de eğitim için havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Doğu Afrika ülkesi Kenya, helikopter kazasıyla sarsıldı. Kenya Savunma Kuvvetleri (KDF) Sözcüsü Zipporah Kioko yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait Mi-171E tipi helikopterin yerel saatle 09.00 sıralarında başkent Nairobi'nin güneybatısındaki Ngong'da düştüğünü bildirdi. Kioko, olay yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Adı açıklanmayan bir polis, kaza sonucu helikopterdeki 17 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kenya basını, uçakta toplam 23 kişinin bulunduğunu belirtti.
Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement