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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi

Kent merkezine inen ayı böyle görüntülendi

AYININ YOLUN KARŞISINA GEÇMESİ

Gesi Piknik Alanı Cep Telefonu 

-MESİRE ALANINDA GÖRÜNTÜLENEN AYI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Gerede ilçesinde kent merkezindeki mesire alanına kadar inen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesinde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar piknik alanı olarak kullanılan Esentepe bölgesinde bir ayının yolun karşısına geçtiğini gördü. Araçlarını durduran vatandaşlar mesire alanına giren ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. Ayının göründüğü alanın kent merkezinde olması ve mesire alanına çok yakın bir bölgede bulunması vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ayıyı bulmak için çevrede arama çalışması başlattı.
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