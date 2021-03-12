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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Erzincan kent merkezinde yağmur yağışı

Karla Mücadele Kazma Kürek Kar Yağışı 

-Kar, kış detayları
-Baca küreyenler ve röportajlar

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur, Refahiye, Çayırlı, Otlukbeli ve Tercan ilçelerinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu.Erzincan’da “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi yerini buldu. Kent merkezinde yağmur yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı aralıklı devam ediyor.Refahiye ilçesine bağlı köylerde kardan toprak damlı evlerin üzeri kapandı. Bazı vatandaşlar damlarından su akmaması için kar küreme işine koyuldu.Mart ayında kar ve kışın devam ettiğini kaydeden vatandaşlar, Doğu Anadolu’da hayat şartlarının zor olduğunu belirtti.
Kar yağışıyla birlikte ilgili ekiplerin karla mücadele ekiplerinin mesaisi de devam ediyor.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, Erzincan'ın yüksek kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğine dikkat çekildi.Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısında da bulunularak, “Rüzgârın akşam saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan ve Iğdır'da saatte 40-60 kilometre kuvvetinde, Erzurum'un güneyi ile Erzincan ve Ağrı'da ise saatte 60-90 kilometre hızında eseceği öngörülüyor. Kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgâr, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.” denildi.
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