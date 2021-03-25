Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kent beyaza büründü, sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşadı

Kent beyaza büründü, sürücüler karlı yollarda zor anlar yaşadı

KAR YAĞIŞI DETAY

Polis Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-KENTTEN GÖRÜNTÜLER DETAY

( YOZGAT )- Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü YOZGAT

- Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Yozgat’ta dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Kentte aracı kara saplanan bir vatandaşa ise polis ekipleri yardım etti. Vatandaşlar iş yerlerinin önünü kardan temizlemeye çalıştı. Beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu. Öte yandan kentte 180 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Ekipler kapanan yolları açma çalışmalarını hızla sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement