Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı

- Kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı

Ömer Ç.'nin bariyerlerden atlaması

Güvenlik Görevlisi Kamera 

-Güvenlikçiyle tartışması
-Kavganın ayırılması
-Bıçaklanma anı
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Duraktan görüntü

( KONYA ) KONYA

- Konya’da tramvay durağına atlayarak izinsiz giren yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Otogar tramvay durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. (19) turnikeleri kullanmadan durağa izinsiz girerek tramvaya binmek istedi. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Hurşit K. (30), şahsı uyararak turnikeden geçmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç., güvenlik görevlisini sırtından bıçakladı. Olayın ardından yaralı görevlisi, kulübesine girerek ambulansın gelmesini bekledi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-İP-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement