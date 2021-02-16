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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı

HASTANEDEN DETAYLAR

Polis Hastane Tahkikat Bild Ağır Yaralı 

-YARALININ DETAYLARI
-EVİN ÖNÜNDEN DETAYLAR
-BOŞ KOVANLAR
-BABASININ ANLATMASI
-FARKLI AÇILARDAN DETAYLAR

( BURSA )- Kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki şoför ağır yaralandı BURSA

- Bursa'da hatlı minibüs sahibi şahıs, kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki Halil Muslu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.K'nin minibüsünde şoför olarak çalışan 44 yaşındaki Halil Muslu, iş konusunda anlaşmazlık yüzünden iş ve işçi mahkemesine başvurdu. Kendini mahkemeye verdiğini öğrenen S.A.K., Muslu'nun evinin önüne geldi. Davayı geri çekmesini isteyen S.A.K., olumlu cevap alamayınca belindeki silahı çıkardı. Kurşunların hedefi olan Muslu, kanlar içerinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları ve ailesi olayı polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Göğsünden vurulan 2 çocuk babası Muslu, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, S.A.K. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. (AÇ-
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