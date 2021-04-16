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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı

Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı

ARŞİV

( AFYON KARAHİSAR) - Çiftlikevi cinayetinde 2 tutuklama AFYON KARAHİSAR

Karahisar Polis Ekipleri Genç Kadın Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 


- Afyonkarahisar’da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darp etmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın ve olayın tanığı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Ataköy Mahallesi Kümeevler mevkiindeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A.'nın (31) Ataköy Mahallesi'nde çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde gelen Medet Akdoğan (33), kendisinden hayvan istedi. İddiaya göre, genç kadın Akdoğan’ın bu isteğini geri çevirince ikili arasında tartışma yaşandı. daha sonra Akdoğan hayvan veremeyeceğini belirten N.A.'yı darp etmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A. çobanlık yaparken yanında olan av tüfeğiyle Akdoğan’a 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, müdahaleye rağmen vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, suç aletiyle birlikte zanlı N.A.'yı ve olaya tanıklık eden çiftlik sahibi A.T.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı N.A., ile A.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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