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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kendisini astığı ipin fişi cebinden çıktı

Kendisini astığı ipin fişi cebinden çıktı

olay yeri

Jandarma Çam Ağacı At Çiftliği Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-gencin agaçta asılı halde görüntüsü
-jandarma ve polisin incelemeleri
-detaylar
-gencin fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 23 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu. Gencin cebinden, Manavgat’ta bir işyerinden alınan ve ağaca kendisini astığı ipin fişi çıktı. Talihsiz gencin turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. Olay Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerindeki Sorgun Çamlığında meydana geldi. Olay at çiftliği çalışanının çamlıkta turist gezdirdiği sırada ağaçta asılı vaziyetteki şahsı görmesiyle ortaya çıktı. Turistin korkması üzerine çamlıktan çıkan genç yoldan geçen 2 kişiden jandarmayı arayarak durumu bildirmesini istedi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekipleri yola 50-60 metre mesafede çam ağacında asılı vaziyette bir erkek cesedi buldu. Cesedin yanında bir çanta içerisinde bir defter, cep telefonu ve içerisinde bir miktar para bulunan cüzdan ile cebinde kendisini astığı ipin fişi çıktı. Adının Hasan Erten olduğu belirlenen gencin turizm sektöründe çalıştığı bildirildi.
Hasan Erten’in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AK-
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