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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kendisine silah doğrultan babasını 6 yerinden bıçakladı

Kendisine silah doğrultan babasını 6 yerinden bıçakladı

Olay yerinden farklı açılardan görüntü

Hastane Sağlık Ekibi Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’de baba ile oğul arasında çıkan tartışmanın ardından baba silahını oğlu ise eline aldığı bıçakla birbirlerine saldırdı. Oğlu tarafından 6 yerinden bıçaklanan baba ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba ile oğul arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada baba Mehmet Emin Çakat, silahını oğlu Murat Çakat’a doğrultu. O sırada eline bıçakla kendini savunmak isteyen Murat Çakat, babasına saldırdı. Baba Mehmet Emin Çakat’ın silahının tutukluk yaptığı ve bu sebeple ateş edemediği iddia edildi. Murat Çakat ise babasını göğsünden ve bacağının farklı noktalarında 6 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı olan baba Mehmet Emin Çakat’ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Babasını ağır yaralayan Murat Çakat ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-
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