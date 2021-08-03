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Kendisine ceza yazan polise vatandaştan tepki: “İnşallah sizin de başınıza gelir”
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kendisine ceza yazan polise vatandaştan tepki: “İnşallah sizin de başınıza gelir”

Kendisine ceza yazan polise vatandaştan tepki: “İnşallah sizin de başınıza gelir”

Motosikletin durduruluşu

Polis Para Cezası Allah Trafik Denetimi Serzeniş 

-Adamın cezaya isyan etmesi
-Adamın polislere serzenişi
-Röp
-Motosikletlere denetim

( İSTANBUL ) -- Maltepe’de motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi İSTANBUL

- İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletlilere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen bir sürücüye para cezası kesildi. Cezaya sinirlenen kişinin, kendisine cezai işlem uygulayan polislere “İnşallah sizin de başınıza gelir” demesi ilginç anlara sahne oldu. İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikteki motosikletlilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında durdurulan motosiklet sürücüleri ile şirketlere bağlı moto kuryelerin evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksik olan, kask takmayan ve benzeri kurallara uymayanlara polisler tarafından para cezası kesildi. Maltepe’de de trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimde, motosikletinin muayenesini geciktirdiği tespit edilen Levent Çokyiğit isimli sürücüye 314 TL para cezası kesildi. Yazılan ceza karşısında sinirlenen Çokyiğit’in, kendisine ceza yazan polislere “İnşallah sizin de başınıza gelir” demesi ilginç anlara sahne oldu. Polise tepki gösteren Çokyiğit, “Param yok diye muayene yapamadım. Muayenen yok diyor, sigortam var, her şeyim var. İki gün gecikti diye cezayı yapıştırıyorlar hemen ya. Şu 314 lira. Gelsin diyorum abi, ne diyeyim? Mecbur diyorum yani ne yapayım? İki gün geçmiş muayene. Af yok yani. Param yok diye yaptıramadım muayeneyi. Bıktım ceza yemekten” dedi.
(CGK-
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