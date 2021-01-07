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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kendisine çarpan otomobil sürücüne böyle tepki gösterdi

Kendisine çarpan otomobil sürücüne böyle tepki gösterdi

Kaza yeri

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Karakolu Sağlık Ekipleri 

-Yaralı Muhterem Bozkurt’un sürücüye tepkisi
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması

( ZONGULDAK )- “Benim hayatım gitmiş, arabanı çöpe atsan ne olur” ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan Muhterem Bozkurt kendisine çarpan otomobil sürücüsüne “Benim hayatım gitmiş, arabanı çöpe atsan ne olur” diyerek tepki gösterdi. Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde ki bir AVM’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhterem Bozkurt (46) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Alper Şen (34)idaresindeki 67 AAH 992 plakalı otomobil çarptı. Yere düşerek yaralanan Bozkurt çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırılarak AVM önüne alındı. Bu sırada sürücü ile tartışan yaralı Bozkurt “Benim hayatım gitmiş. Evde çoluk çocuğum benim elime bakıyor. Senin arabanı çöpe atsan ne olur? İnsanlık mı önemli araba mı önemli? Böyle bir dünya var mı? Benim arabam gitsin ben senin sağlığınla uğraşırım. Adam Allah ne verdiyse bu sokakta geliyor, ufakta vursan bana bir şey olmaz. Ayıp denen bir şey var” diyerek tepki gösterdi. Kolundan ve ayağından yaralanan Bozkurt, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (VK-OA-
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