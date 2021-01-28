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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu

Olay yeri

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-evin önünde bulunan ambulans ve polis ekiple
-görüntü detayı
-Ölen şahsın fotoğrafları

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 55 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Kendisinden 1 gündür haber alamayan Feyzi Ekmen'in komşuları, şahsın yaşadığı eve girdi. Ekmen'i hareketsiz bir şekilde bulunan komşuları, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Ekmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Ekmen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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