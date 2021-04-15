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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadını her yerde arıyorlar

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadını her yerde arıyorlar

Jandarma ve köy korucularının aramaları

Hastalık Yaşlı Kadın Köy Korucuları Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Dağdan ve ormandan görüntü
-Yaşlı kadının yakını ile röp.
-Yaşlı kadının fotoğrafı

( ADIYAMAN )- Jandarma ekipleri ve köy korucuları her yerde yaşlı kadını arıyor ADIYAMAN

- Adıyaman’da, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki kadın, jandarma ekipleri ve köy korucuları tarafından dağ taş her yerde aranıyor. Edinilen bilgilere göre, ikamet ettiği Yeşilyurt mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden 3 gün önce kimseye haber vermeden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 81 yaşındaki Hanım Bağcı’nın yakınları durumu jandarma ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri ile köy korucuları Hanım Bağcı’nın en son görüldüğü Karadağ Ormanlık alanı ve ormanlık alanın üst kısımlarında bulunan kayalıklarda arama ve tarama yaptı. Yaşlı kadını dağ taş arayan jandarma ekipleri ile köy korucuları yaşlı kadının her hangi bir izine rastlayamadı. Akrabaları olan Hanım Bağcı’yı her yerde aradıklarını söyleyen Yaşar Bağcı, “Bazen bilincini kaybeden bir insan. Zaten hastalık vardı kendisinde ve her yerde olabilir kendisi o yüzden her yeri araştırıyoruz. Jandarma, köy korucuları da yanımızda Allah kendilerinden razı olsun. Bulmaya çalışacağız ölü yada diri. Bilen, gören olursa mutlaka haber versin. Bir kiki defa böyle ufak tefek şeyleri olmuştu ama birkaç saat içerisinde bulunuyordu. Şimdide 3 gündür yok” diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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