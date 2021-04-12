Kendisi kız arkadaşına, yakını gazeteciye saldırdı

-Olay yerinden detay

-Polis otosuna binen kadın

-Şahısların gazeteciye saldırması



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kız arkadaşını darp eden şahsın yakınından gazeteciye tehdit:- “Seni aldırırım, ajans majans tanımam” İSTANBUL



- İstanbul Ataşehir’de otomobil içerisinde kız arkadaşını darp eden şahıs polisin takibine yakalandı. Polisin durdurduğu otomobil içerisindeki şahıs olay yerinden uzaklaşırken, darp edilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Saldırgan şahsın yakını ise olayı görüntülemeye çalışan gazeteciye saldırıp tehdit etti. Ataşehir’de geçtiğimiz akşam yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobilde beraber yolculuk ettiği kız arkadaşını yolda darp etmeye başladı.

Olayı fark eden polis ekipleri otomobili takibe alarak yolda durdurdu. Olay yerinde sinir krizi geçirdiği ifade edilen şahıs, bir kişinin koluna girmesiyle oradan uzaklaştı, ardından gözden kayboldu. Polis ekipleri de ifadesine başvurmak üzere darp edilen kadını polis merkezine götürdü. Saldırgan şahsın olay yerine gelen yakınları, olayı görüntülemek isteyen bir gazeteciden hınçlarını çıkarmaya çalıştı. Gazetecinin üzerine yürüyen bir şahıs, “Haber ajansı ney? Başımdan git. Seni aldırırım, ajans majans tanımam” diyerek tehdit etti. Şahsın ayrıca kendisine engel olmaya çalışan polis memuruna da, “Size saygım sonsuz. Ben sizin emniyet müdürlerinizi de tanıyorum” dediği görüldü.





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