Kendini doğaya adayarak iki yılda 200 yabani meyveyi aşıladı

--Meyve aşısı detay görüntü

--Kaymakam Deniz Pişkin röportaj

--İsmail Eldek röportaj



( KASTAMONU ) -- İnsanlar faydalansın diye dağ bayır demeden yabani ağaç aradı- Yabani meyve ağaçlarını aşılayan doğa gönüllüsü ödüllendirildi KASTAMONU



- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kendisini doğaya adayarak kendiliğinden yetişen yetişen meyveleri aşlayan vatandaş, kaymakam tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Tosya Yenidoğan Köyünde ikamet eden İsmail Eldek, bahar mevsimi olduğunda kırda bayırda gördüğü kendiliğinden yetişen meyveleri aşılamaya başladı.

Zamanla kendisini doğaya adayarak yabani meyveleri aşılamayı görev edinen Eldek, iki yılda 200'e yakın ağacı aşıladı. Doğa gönüllüsünün örnek çalışmasının bilgisini alan Tosya Kaymakam Deniz Pişkin ise Yenidoğan Köyüne giderek Eldek’i evinde ziyaret etti. Ziyarette yaptığı çalışmayı takdir ettiğini söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin, Eldek'e teşekkür belgesi takdim etti. Doğa gönüllüsünün doğaya yönelik davranışının örnek alınması gerektiğine değinen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Vatandaşımızın kendi imkanlarıyla hiç kimseden bir beklentisi olmaksızın kendi zamanını kendi emeğini sarf ederek yol kenarlarındaki meyveleri aşıladığını öğrendim. İki yıl içerisinde yaklaşık 200’e yakın meyve aşılamış İsmail Bey. Tek amacı da tek gayesi de yabani hayatın işte kurdun kuşun ve de insanların bundan istifade etmesini sağlamak. Bunu duyunca kendisini ziyaret ettim ve bu güzel duyarlılığından tabiata çevreye doğaya, tüm canlılara olan bu hizmetinden dolayı ben de kendisini ziyaret edip teşekkür etmek istedim. Kendisini onurlandırmak istedim. Çünkü bu tür davranışlara hasretiz, muhtacız. Bu tür güzel örnekleri yaşatmalıyız, takdir etmeliyiz. Toplumsal farkındalığın artırılması, iyi örneklerin çoğaltılması için bu tür vatandaşlarımızı bence elimizden geldiği kadar onure etmeliyiz. Biz çünkü Peygamber Efendimizin (SAV) ümmetinden gelen insanlar olarak merhameti kendimize şiar edinmiş bir nesiliz. Biz Hz. Ömer’in nasihati üzerine Müslüman ülkesinde kuşlar aç kalmasın diye sokaklara yem serpen bir ecdadın torunlarıyız" dedi.

"Bütün o canlıların adına kendisine teşekkür ediyorum" Eltek'in davranışını takdir ettiğini belirten Kaymakam Deniz Pişkin, "Kendisi için Kaymakamlıkta düzenlemiş olduğum teşekkür belgesini bizzat evine kadar gelerek kendisine takdim etmek istedim. Ezcümle; herkesin adına bütün o canlıların adına kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu tür örneklerin çoğalmasını diliyorum” diye konuştu.

İnsanlar faydalansın diye görev edindi Meyveleri hiçbir beklenti içinde olmadan aşılayan İsmail Eldek ise, “Yaban hayatına insanların yemesi için biraz elimizden geldiği kadar kendi halinde biten meyveleri aşladım. Sağ olsun Kaymakamımız da bizi takdir etmeyi uygun bulmuş. Keşke bu örnekler memleket genelinde yapılsa, sade bizimle olmuyor. Başka yerlerde de ülke genelinde bu iş yaygınlaşsa orman aracılığıyla yada köylerin muhtarlık aracılığıyla bu iş yaygınlaşsa şu anda kendi halinde biten meyveler her yerde var bunlar aşılansa hem doğal hayata hem gelip geçenlerin yemesi için uygun olur” şeklinde konuştu.

200'e yakın meyve ağacını aşıladı İsmail Eldek yol kenarlarında ve kırlarda iki yılda toplam 200’e yakın kendiliğinden yetişen meyveyi aşılayarak doğadaki canlıların ve insanların kullanımına sunuyor. (MÜ-GY-

