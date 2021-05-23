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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kendini bıçakla eve kapatan madde bağımlısı şahıs, özel harekat polisini harekete geçirdi

Kendini bıçakla eve kapatan madde bağımlısı şahıs, özel harekat polisini harekete geçirdi

Olay yerinden detaylar

Polis Madde Bağımlısı Harekete Geç Harekat Polisi 

-Sağlık ekiplerinden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Özel Harekat Polisinden detaylar
-Şahsın çıkarılmasından detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ailesi ile kavga eden madde bağımlısı bir şahıs, bıçakla kendini eve kapatınca Polis Özel Harekatı harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Şems Sokak üzerinde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Ö.(26), ailesi ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesinin üzerine eline bıçak alan Mehmet Ö.’nün annesi komşusuna sığınırken, Mehmet Ö. de kendini eve kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından ikametinden çıkarılan Mehmet Ö., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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