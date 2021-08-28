Kendilerini uyaran bekçilere saldırdılar: 1'i bekçi 2 yaralı

-- Olay yerinden detay görüntü

-- Gözaltına alınan şahısların görüntüsü



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da bir bekçi, sokakta uyardığı gençler tarafından bıçaklandı. Olay, Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde devriye atan bekçi ekipleri düğünden çıkan bazı gençleri sokakta taşkınlık çıkarmamaları yönünde uyardı. Uyarıları dikkatte almayan şahıs bir anda bekçilerle tartışmaya başladı.

Daha sonra çıkan kavgada R.Y. adlı bekçi bacağından bıçaklanarak yaralandı. E.M. isimli genç de kavgada yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan bekçi R.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi. E.M. adlı gencin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yaralı E.M. dahil T.H., A.A., R.Z., İ.Ç., S.Ş., S.Ş. ve T.Ş. adlı toplam 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Emniyet konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (FB-NT-Y)

