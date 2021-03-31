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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 10 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 10 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon

Yapılan baskın

Adli Kontrol Kamera Cep Telefonu Dolandırıcılık Irak 

-Ele geçirilen cep telefonları
-Şüphelilerin adliyeye sevki

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Telefonlarla vatandaşları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp toplam 10 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken baskın görüntüleri kameralara yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak toplam 10 Milyon TL dolandıran çeteye 27 Mart 2021 tarihinde, Şanlıurfa, İzmir ve İstanbul illerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde, çetenin toplam 14 vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmada aralarında 1 kadında olduğu toplam 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlılardan Mustafa G.(47)’nin çeşitli suçlardan toplam 18 , Mustafa K.'nın ise 13 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 29 Mart günü çıkarıldıkları mahkemece, Mustafa G. Ve Mustafa K. Tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı kamerada Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon kameralara yansıdı .Operasyonda ekiplerin yaptığı baskın ve suçtan elde ettikleri belirlenen 10 adet cep telefonunun ele geçirilmesi saniye saniye kaydedildi.
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