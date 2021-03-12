Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kendilerini polis olarak tanıttılar, 4 bin 500 doları alıp kaçtılar

Kendilerini polis olarak tanıttılar, 4 bin 500 doları alıp kaçtılar

Araçtan görüntü

Polis Dolar Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Sürücü ve kadından görüntü
-Detay karakol görüntü

( İSTANBUL )- Yabancı uyruklu sürücünün önünü kesen kişi ya da kişiler her yerde aranıyor İSTANBUL

- Bayrampaşa’da kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak Hal yolunda seyreden yabancı uyruklu sürücünün önünü kestiler. Yabancı uyruklu sürücünün önünü kesen kişi ya da kişiler, sürücünün 4 bin 500 dolarını ve bir miktar Türk Lirasını alarak kayıplara karıştı. Olay, saat 01.00’da TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikameti Sağmalcılar Viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre Bulgaristan uyruklu Marev Martin Georgiev idaresindeki CT 5494 BT plakalı hafif ticari aracın önü kimliği belli olmayan kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Önce paraları aldılar sonrada aracın anahtarını alarak kaçtılar Yabancı uyruklu sürücünün önünü kesen kişi ya da kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak, Marev Martin Georgiev’e ait 4 bin 500 Dolar ile bir miktar Türk Lirası’nı alarak kaçtı. Kaçan şahıs ya da şahısların arabanın anahtarını da çevreye atarak kaçtıkları öğrenildi. Yaşanan olayın şokunu atlatamayan yabancı uyruklu sürücü yoldan geçen araç sürücülerinin dikkatini çekti. Yabancı uyruklu sürücüyü anlayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yabancı uyruklu sürücüyü ve yanında bulunan kadının bilgilerine başvurdu. Hafif ticari aracın anahtarı uzun süre arandı Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede detaylı bir arama gerçekleştirerek anahtarı bulmaya çalıştı. Arama çalışmasına hafif ticari araç sürücüsü de katıldı.
Gerçekleştirilen çalışmanın ardından aracın anahtarı bulundu. Polis ekipleri daha sonra yabancı uyruklu erkek sürücü ve araçta bulunan kadını otomobilleri ile birlikte Bayrampaşa Polis Merkezine götürdü. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement