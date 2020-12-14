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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kendilerini ihbar eden çocuklara 31 bin lira ceza

Kendilerini ihbar eden çocuklara 31 bin lira ceza

çocuklardan detay

Para Cezası Kamera Sokağa Çıkma Yasağı Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-ekiplerden detay

( BURSA )- Kendilerini ihbar etmeleri pahalıya patladı BURSA

- Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kendilerini ihbar eden çocukların polis ekipleri gelirken kaçtıkları anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, evlerinden çıkan 10 çocuk, kendilerini polise ihbar etti. Çocuklar, polis ekipleri gelirken kaçarak, gözden kayboldu. Çocukların, sokakta toplanmaları ve kaçmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer yandan çocukların sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkıp, polise ihbarda bulunmayı oyuna dönüştürdüğü öğrenildi. Ayrıca çocuklar tek tek tespit edilip sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 31 bin 860 TL para cezası uygulandı. (AU-İHS)
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