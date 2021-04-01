Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı

Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı

şahsın çıkarılması

Suç Örgütü Suç Çetesi Kurusıkı Tabanca Polis Ekipleri Irak 

-Ele geçirilen malzemeler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da kendilerini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp, insanları korkutarak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, kendilerini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtan ve bu yöntemle devletin gizli işlerini yapan bir kadro oluşumu olarak kendilerini tanıtan suç çetesini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri 8 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile örgütün organizatörlerinden H.M.A., S.Y. ve Ö.Y. içinde bulunduğu 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet uzun namlulu silah görünümünde av tüfeği ile 50 adet mermi, 550 bin lira nakit para ve çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi. Yapılan çalışmada şüphelilerin, Savunma Sanayi Genel Müdürlüğü ismi ile faaliyet yürüttükleri, şirket binasını uzun namlulu silah izlenimi veren silahlar ile bina güvenliğini sağladıkları, şirket logosu ve tabelalarının kamu kurumu izlenimi verecek şekilde oluşturulduğu, bu yöntemle de devletin gizli işlerini yapan kadro oluşumu olarak kendilerini anlattıkları, kandırdıkları teknik donanıma sahip insanları şirketlerinde çalıştırmaya başladıkları, şirketten ayrılmak isteyenlerin araçlarına kan lekesi bırakarak korku oluşturdukları, bazı şirket yöneticilerini aldatarak devlete bağış yapıyor izlenimi vererek şirket hisselerini üzerlerine aldıkları, lüks lokantalara koruma ordusu ve koruma kıyafetli adamlarıyla giderek kendilerini bürokrat olarak tanıttıkları, çakarlı lüks makam araçları ile dolaştıkları ve bu araçlara öncü ve artçı koruma araçları eşlik ettiği tespit edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement