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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kendilerine polis süsü vererek 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi

Kendilerine polis süsü vererek 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi

Şüphelilerin Adliyeye sevki

Polis Sahte Polis Lyon Kamera 

-Şüphelilerin araç içerisinde arama yapmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kendilerine polis süsü vererek vatandaşları 1 milyon liraya yakın dolandıran çete çökertildi. Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şahısların sahte polis süsü vererek arama yaptığı anlar ise kameralara yansıdı. İstanbul’da kendilerine Polis süsü verip toplam 10 farklı olay gerçekleştirerek 1 milyon liraya yakın vurgun yapan çeteye yönelik polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 1 milyon liraya yakın vurgun yapan sahte polislere yönelik başlatılan çalışmada 3 Nisan Cumartesi günü adreslerine baskın düzenlendi.
Yapılan baskında şüpheli şahıslardan Javad J. Polis ekiplerine bıçak çekti. Ekipler şahsı etkisiz hale getirerek toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Davut M. , Javad J. Nadir H. , Sara C. , Nergiz H. , Yasin H. , yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arabanın içinde üzerlerini aradılar Öte yandan, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz arabanın içinde bekleyen şüpheliler yoldan geçen 3 kişiyi durdurarak üzerlerini aradıkları ve paralarını aldıkları anlar görüldü.

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