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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kendi engelini unuttu, engellilerin umudu oldu

Kendi engelini unuttu, engellilerin umudu oldu

görme engelli beyaz ay derneği başkanı Ahmet Ünsal ve minik engelli Halit işlerin detayı

Yürüme Engelli Beyaz Ay Derneği Engelli Vatandaş Hayırseverler Tekerlekli Sandalye 

-11 yaşındaki Halit İşler yeni akülü aracına kavuşması sonrası aracı ile detaylar
-Ahmet Ünsal ve Halit işlerin sohbeti
-Engelli aracı alan OSB Müdürü Fatih Aydın, Beyaz Ay derneği Başkanı Ahmet Ünsal ve sandalye alınan Halit işler arasındaki diyalog

( ADANA )- Engelli başkan, Halit'in tekerlekli sandalye sevincini göremeden ortak oldu ADANA

- Kozan'da kendini engelli vatandaşlara adayan Beyaz Ay Derneği Başkanı görme engelli Ahmet Ünsal, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Halit İşler’e, hayalini kurduğu sandalyeye kavuşturdu. Tekerlekli sandalyesine kavuşan İşler’in mutluluğu duygu dolu anlar yaşattı.Adana’nın Kozan ilçesinde görme engeli Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünsal, engelli vatandaşlara destek olarak yaşama sevinçlerine ortak oluyor. Ünal, bugüne kadar ilçede yürüme engelli 30 vatandaşı tekerlekli sandalyeye kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor.Ünal, son olarak Kozan Ortaokulu 5.Sınıf öğrencilerinden 11 yaşındaki Halit İşler’i akülü tekerlekli sandalyesine kavuşturdu. Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydın’ın desteği ile Halit İşleri evinde ziyaret eden Ahmet Ünal, Halit'in mutluluğuna tanık oldukları için kendilerininde çok sevinçli olduklarını kaydetti.
Dernek Başkanı Ahmet Ünal, derneğin ilçede kurulduğu günden bu güne 30’un üzerinde yürüme engelli vatandaşlara hayırseverlerin destekleri ile katkı sunduklarını kaydederek, “Oğlumuzu akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşturduk. Gayemiz bir nebze olsun onların hayatlarına dokunabilmek ve sosyal hayatlarına adapte olmalarını sağlamaktır. Bu vesile ile çevresinde akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan kişilerin ve bir engellinin hayatına bende dokunmak istiyorum diyen vatandaşlarımız Beyaz Ay Derneğimiz ile iletişim kurabilirler” dedi.

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