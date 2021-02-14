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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kendi aralarında para toplayıp köye müze kurdular

Kendi aralarında para toplayıp köye müze kurdular

MÜZEDEN DETAYLAR

Tarım 

-MÜZEDEKİ TARİHİ EŞYALARDAN GÖRÜNTÜ
-YAŞLILARIN TORUNLARINA MÜZEYİ GEZDİRİP BURADAKİ EŞYALARI ANITMASINDAN GÖRÜNTÜ
-SORGUN KÖYÜ DERNEK BAŞKANI MUHARREM ULUTAŞ RÖP.
-KÖYLÜLERLE RÖP.

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da köylüler, kendi aralarında para toplayıp, köylerinde içinde yüzlerce ürününü bulunduğu müze açtı.Keles ilçesinin Sorgun köyünde yaşayanlar, köylerinde atalarının kullandığı eşyaları atmayıp sakladı. Herkes evinde bulunan antika eşyaları köy derneğine müze açılması için bağışladı. Köylüler aralarında para da toplayarak, 150 bin liraya müze binası yaptı. Yaptıkları müze binasına köydeki her evden topladıkları eski eşyaları getirerek yerleştirdi. Köyde bu şekilde bir müze kurulmuş oldu. Müze, dışarıdan gelen vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak gezilebiliyor. Bu müzeyi gezenler, Sorgun köyünün ve yörenin yüzlerce yıllık geçmişine yolculuk yapmış oluyor.Köylerine müze kazandırdıklarını ifade eden Sorgun Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köyümüzde her evden topladığımız eski tarım aletleri ve antika eşyaları açtığımız müzede teşhir ediyoruz. Bu müzeyi köylüler arasında para toplayarak yaptı. Bize 150 bin liraya mal oldu. Yaşlılar torunlarıyla birlikte müzeyi gezip buradaki eşyaların ne işe yaradığını yeni nesle anlatıyor. Çocuklar da kültürünü öğrenmiş oluyor. Müzemiz büyük ilgi görüyor. Köyden ve dışarıdan çok sayıda kişi müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor" dedi.

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