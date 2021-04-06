Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kenan Evren öldü, Postmodern darbeci paşalar Bodrum’u terk etti

Kenan Evren öldü, Postmodern darbeci paşalar Bodrum’u terk etti

Özkasnak'ın evinden detaylar

General Lyon Kader Dolar 

-Arşiv görüntüler

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- 28 Şubat soruşturmasında adı geçen Paşalar Bodrum’daki evlerini terk etti. Bir çoğunun malikanesi sessizliğe büründü. Bodrum’da yazlığı bulunan Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak'ın ise uzun yıllardır yazlığına uğramadığı öğrenildi. Uzun yıllar Bodrum’da yaşayan Kenan Evren’le birlikte ilçede yaşayan Paşalar, Evren’in Bodrum’dan gitmesiyle teker teker Bodrum’u terk etmeye başladı.
28 Şubat soruşturması kapsamından Bodrum’dan alınan birçok paşa yargılanmaya başlamıştı. Bunların içlerinde en çok ismi geçen Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak ise Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Gümüşkaya sitesindeki lüks villasında gözaltına alınmıştı. 2012 yılında evinden alınan Özkasnak bir daha Bodrum’daki evine uğramadı. Çürümeye terk edilen milyon dolarlık evinde ise sessizlik hakim. Uzun yıllardır evine uğramadığını söyleyen çevre sakinleri arabası bile garajda çürüyor dedi.
Özkasnak’ın hangi ilde yaşadığı ise halen bilinmiyor. "Kenan Evren’le birlikte ilçeyi terk ettiler" Ergenekon davaları ile başlayan 28 Şubat sürecinin yargılamalarında isimleri geçen Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı ve Erol Özkasnak uzun yıllar Bodrum’da yaşamıştı. Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı Kenan Evren ile birlikte yaklaşık 20 yıldan uzun bir süre Bodrum’da ikame etmişlerdi. Kenan Evren’in Bodrum’dan gitmesiyle birlikte Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı’da Bodrum’dan ayrılmıştı. Erol Özkasnak ise 28 Şubat soruşturmasının ardından gözaltına alındıktan sonra bir daha Bodrum’a uğramadı. 28 Şubat soruşturmasından ismi geçen birçok üst rütbeli paşalarında soruşturma sonrasından Bodrum’a bir daha gelmediği öğrenildi. "Özkasnak hakaret etmişti" 28 Şubat soruşturmasından ismi geçen emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’ın takip eden gazetecilere o dönemde üstelerine yürüyüp hakaret etmişti. Bu durumun ardından yine sivil vatandaşlara gazetecilere böyle davranan bir komutanın askerlere nasıl davranmıştır sorusu akıllarda yer etmişti. 19.04.2012 tarihinde gözaltına alınan Özkasnak daha sonra Ankara’ya soruşturma kapsamında götürülmüştü. O günden bu yana neredeyse Bodrum’daki malikanesine hiç uğramadığı iddia edilen Özkasnak'ın, evini kaderine terk ettiği öğrenildi. (EA-OD-NSO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Kader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları DinlendiKader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları Dinlendi
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement