Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kemerli saldırıya uğrayan çocuğun babası konuştu

Kemerli saldırıya uğrayan çocuğun babası konuştu

Baba Şenol Kamiray ile röportaj

Doğum Günü Akalan Kamera Sizce Saldırı 

-Olay yerinin görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de sokak ortasında bir şahsın kemerle saldırdığı çocuğun babası konuştu.
Polise kemerli şahsın yakalanması için şikayette bulunan Şenol Kamiray, olayın takipçisi olacağını söyledi.

Edinilen bilgilere olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Bankta oturan çocukların yanına gelen bir şahıs, çocuklara dehşeti yaşattı. Kemerini çıkartarak çocukları kovalayan zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ardından kemerli saldırıya maruz kalan çocuklardan Berk Kamiray'ın babası Şenol Kamiray polise giderek şikayetçi oldu. Yaşananları anlatan Şenol Kamiray "Çocuklar okuldan gelmişler. Arkadaşlarının doğum günü için hediye almaya gitmişler. Gelince yorulmuşlar bankta oturmak istemişler. Oturduktan kısa süre sonra adamın biri sessizce geliyor. Kemerini çıkarıp çocuklara saldırıyor. Benim çocuğumun peşinden 3 sokak kovalıyor. Yakalayamamış. Ondan sonra çocuk ne yapacağını şaşırıp amcasını aramış. Amcası mahalledeymiş adamı bulmuş. Adam çocukların arabaya zarar verdiğini iddia etmiş. Abim polis çağırmak istemiş ancak o sırada adam kaçıp gitmiş" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement