Kemerli saldırıya uğrayan çocuğun babası konuştu

-Olay yerinin görüntüsü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece'de sokak ortasında bir şahsın kemerle saldırdığı çocuğun babası konuştu.

Polise kemerli şahsın yakalanması için şikayette bulunan Şenol Kamiray, olayın takipçisi olacağını söyledi.



Edinilen bilgilere olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Bankta oturan çocukların yanına gelen bir şahıs, çocuklara dehşeti yaşattı. Kemerini çıkartarak çocukları kovalayan zanlı, güvenlik kameralarına yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ardından kemerli saldırıya maruz kalan çocuklardan Berk Kamiray'ın babası Şenol Kamiray polise giderek şikayetçi oldu. Yaşananları anlatan Şenol Kamiray "Çocuklar okuldan gelmişler. Arkadaşlarının doğum günü için hediye almaya gitmişler. Gelince yorulmuşlar bankta oturmak istemişler. Oturduktan kısa süre sonra adamın biri sessizce geliyor. Kemerini çıkarıp çocuklara saldırıyor. Benim çocuğumun peşinden 3 sokak kovalıyor. Yakalayamamış. Ondan sonra çocuk ne yapacağını şaşırıp amcasını aramış. Amcası mahalledeymiş adamı bulmuş. Adam çocukların arabaya zarar verdiğini iddia etmiş. Abim polis çağırmak istemiş ancak o sırada adam kaçıp gitmiş" ifadelerini kullandı.



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