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Kemerköy Termik Santrali ve Ören Sahili’nde yoğun güvenlik tedbiri
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kemerköy Termik Santrali ve Ören Sahili’nde yoğun güvenlik tedbiri

Kemerköy Termik Santrali ve Ören Sahili’nde yoğun güvenlik tedbiri

ŞEHRİN DRON İLE GÖRÜNTÜLENMESİ

Jandarma Tedbirler Yangın Hayalet Orman Yangını 

-KIYIDA BEKLEYEN ASKERİ GEMİ
-SAHİL GÜVENLİK VE KIYI EMNİYETİNE AİT GEMİNİN DE BÖLGEDE BEKLEMESİ
-BOMBOŞ SAHİL
-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA -ÖZEL-DRONE)-Askeri gemiler Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Bölgede hazır bekliyor MUĞLA

- Milas Ören’de bulunan Termik Santrale orman yangının sıçramasından sonra boşaltılan santral ve Ören’de yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor. Karada jandarma ekipleri bölgeye girişlere izin vermezken, denizde de Sahil Güvenlik ev Deniz Kuvvetleri’ne bağlı bir gemi ile Kıyı Emniyeti’ne bağlı bir gemi hazır bekliyor. Dün gece alevlerin termik Santral’e sıçramasından sonra boşaltılan Ören, adeta hayalet şehre döndü. Sabah saatlerinde havadan görüntülenen Ören’de her zaman tıklım tıklım dolu olan sahilin bomboş, denizde ise güvenlik amacıyla deniz Kuvvetleri’ne ait 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 1 ve Kıyı Emniyeti’ne bağlı bir geminin konuşlu olduğu görüldü.

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